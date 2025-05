Giorgia Meloni esausta dopo il Question Time al Senato: chiude gli occhi in auto nel video

Mercoledì 7 maggio si è svolto il Question Time di Giorgia Meloni al Senato, inizialmente programmato per il 23 aprile e posticipato a causa della morte di Papa Francesco. La premier, dopo quasi 18 mesi di assenza, ha lasciato Palazzo Madama visibilmente provata. Durante il suo quarto premier time, che ha avuto una durata di poco più di due ore, lo scontro più acceso è avvenuto con Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

Al termine del Question Time, Meloni è salita su un’auto che l’aspettava all’esterno di Palazzo Madama. Ha preso posto nel lato passeggero e, chiaramente stanca, ha chiuso gli occhi e sospirato più volte. La premier era consapevole della presenza di numerose telecamere e giornalisti che attendevano il suo arrivo. La sua espressione mostrava un evidente segno di fatica.

Meloni ha anche rilasciato dichiarazioni sui suoi meriti e su ciò che deve ancora realizzare, affrontando temi legati al rapporto con Trump e agli obiettivi futuri del suo governo. Poco dopo, ha condiviso sui social media lo scontro con Renzi, evidenziando così il professor confronto politico avuto durante il Question Time.

In un’intervista, Meloni ha affermato che non è mai soddisfatta e pensa si debba fare meglio, attribuendosi un voto non superiore al 6 per le sue prestazioni. Questo commento riflette il suo approccio critico nei confronti del proprio operato e l’impegno a non fermarsi sui risultati ottenuti.