Giorgia Meloni e Spiderman: la sorprendente citazione alla conferenza stampa

Durante una conferenza stampa congiunta dell’Ordine dei Giornalisti e dell’Associazione Stampa in Parlamento, Giorgia Meloni ha citato la famosa frase “A grandi poteri corrispondono grandi responsabilità”, proveniente dal film Spiderman di Sam Raimi del 2002. Questo riferimento è stato fatto mentre rispondeva a una domanda di un inviato di Politico riguardo alla sua posizione nella classifica dei leader europei più influenti. Meloni, con un tono scherzoso, ha dichiarato di essere preoccupata dalla sua posizione, sottolineando che non è utile creare competizioni tra i leader europei, anche se ha trovato interessante il percorso fatto fino ad ora.

La premier ha quindi ribadito l’importanza di verificare se le strategie adottate siano corrette e, in caso contrario, di correggerle insieme agli altri leader europei. Meloni ha messo in evidenza le sue “posizioni chiare” che non possono essere messe in discussione e ha affermato di voler utilizzare la sua influenza in modo positivo e proattivo. La citazione di Spiderman non è solo presente nel film, ma ha origini più antiche: risale a una didascalia di Stan Lee nel primo volume di Amazing Fantasy 15 e a dichiarazioni di figure storiche come Winston Churchill.

In un’altra parte della conferenza, Meloni ha condiviso che gli impegni istituzionali delle ultime due anni l’hanno allontanata dai libri e dalle serie tv, eccetto per il documentario su Elisa Claps. Ha inoltre detto che l’unico testo che ha occupato le sue giornate è il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e ha promesso di tornare a fare “le cose che fanno gli umani” quando ne avrà l’opportunità.

La conferenza si è conclusa con alcuni riferimenti al suo impegno politico e alla necessità di essere responsabili nel suo ruolo di leader. La citazione dell’Uomo Ragno è servita come un modo per esprimere consapevolezza sull’importanza della responsabilità che accompagna il potere, un tema ricorrente nel discorso di Meloni durante la sua posizione di premier.