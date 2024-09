Giorgia Meloni e Mel Gibson, il selfie insieme: ecco ‘Mel & Mel’

Il 21 settembre 2024, Giorgia Meloni ha condiviso un selfie su Facebook insieme a Mel Gibson, firmandosi entrambi “Mel e Mel”. Nella foto, Meloni indossa abiti formali mentre Gibson appare con una camicia sbottonata, entrambi sorridenti. Non è chiaro dove e quando si sia svolto il loro incontro, ma è noto che l’attore e regista statunitense è in Italia da alcuni giorni. I fan di Gibson hanno documentato le sue apparizioni sui social media, segnalando i luoghi che ha visitato.

Secondo alcune indiscrezioni, Gibson sarebbe in fase di sopralluogo per selezionare le location per il suo nuovo film “Resurrection”, che rappresenta il sequel de “La passione di Cristo”. Questo progetto, annunciato anni fa, ha subito vari rinvii e modifiche alla sceneggiatura nel corso del tempo. Gibson è stato avvistato a Matera, location famosa per aver ospitato molte scene del film originale del 2004, e successivamente a Gravina, in Puglia.

L’incontro tra Meloni e Gibson ha suscitato curiosità, in parte per la notorietà dei due personaggi. La presidente del Consiglio italiano ha dimostrato di essere attivamente coinvolta nella promozione della cultura e del cinema, aspetti che sono stati sottolineati dalla presenza di Gibson, un’icona del cinema.

Il selfie, pubblicato da Meloni, non solo rappresenta un momento di incontro tra due figure importanti, ma sottolinea anche l’interesse di Gibson per l’Italia, un paese ricco di storia e bellezze artistiche che attrae molti registi e cineasti. La scelta di Matera e Gravina potrebbe suggerire l’intento di Gibson di catturare l’atmosfera unica di queste località, che sono state a lungo considerate location ideali per produzioni cinematografiche.

In conclusione, il breve ma significativo incontro tra Giorgia Meloni e Mel Gibson, insieme agli sviluppi sulla produzione di “Resurrection”, ha messo in evidenza l’importanza della collaborazione tra cinema e leadership politica, rafforzando il legame tra il mondo della cultura e quelli delle istituzioni.