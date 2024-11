Giorgia Meloni e la gaffe sulla disoccupazione femminile nelle elezioni emiliane

Giorgia Meloni, premier italiana, ha fatto parlare di sé dopo un comizio saltato a Bologna, a causa di eventi di sicurezza legati agli scontri avvenuti in piazza e con il sindaco Matteo Lepore. Meloni ha partecipato all’evento tramite collegamento video, in cui ha sostenuto la candidatura di Elena Ugolini alle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Durante il suo intervento, ha criticato le femministe, affermando che la parità di genere non si ottiene con titoli come “presidente” o “assessora”, precisando di preferire il termine “presidente”.

La premier ha messo in evidenza la presenza di una vicepresidente donna, Irene Priolo, ma ha sottolineato che la sinistra ha candidato un uomo alla presidenza della regione, evidenziando una carenza di candidature femminili nei 54 anni di governo della sinistra in Emilia-Romagna. Meloni ha affermato che non dovrebbero impartire lezioni sul ruolo delle donne, poiché non hanno mai trovato una candidata donna per la presidenza.

Tuttavia, è stato il suo commento riguardo al tasso di disoccupazione femminile che ha attirato l’attenzione. Meloni ha erroneamente dichiarato di essere fiera che il tasso di disoccupazione femminile fosse “il più alto di sempre”, quando in realtà si riferiva al tasso più basso mai registrato. Questa gaffe è stata notata in seguito a dati Istat, che dal 2004 mostrano un trend di diminuzione della disoccupazione femminile.

I dati pubblicati dall’Istat riflettono una riduzione del tasso di disoccupazione femminile nel 2023, che si attesta all’8,8%, in calo rispetto al 9,4% del 2022. Questo risultato evidenzia un miglioramento non solo per le donne, ma anche per gli uomini, con un tasso di disoccupazione maschile che si è ridotto dal 7,2% del 2022 al 6,8% del 2023.

Questa caduta nel tasso di disoccupazione femminile si inserisce nel contesto in cui Giorgia Meloni ha assunto la carica di premier nel 2022. La premier ha messo in correlazione il suo operato con questi numeri, sottolineando così una contraddizione tra le sue affermazioni e i dati ufficiali.