Giorgia Meloni e la fiamma di Fratelli d’Italia: il significato del simbolo per la premier

Togliere la fiamma dal simbolo di Fratelli d’Italia non è una questione di primaria importanza, secondo Giorgia Meloni. In un’intervista con il settimanale 7, la presidente del Consiglio ha chiarito che la rimozione della fiamma, simbolo ereditato dal Movimento Sociale Italiano, non è mai stata una priorità per il suo partito, nonostante le polemiche siano in corso da anni. Queste discussioni risalgono anche a prima dell’inizio del suo mandato.

Meloni ha affrontato vari temi, tra cui il suo rapporto con Elon Musk e le condizioni economiche italiane, sostenendo che la fiamma non rappresenta un argomento urgente. Le critiche sulla simbolica fiamma persistono: nel 2022, l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando ha esortato Meloni a rimuoverla, definendola un simbolo associato all’estrema destra nella storia italiana. Anche la senatrice a vita Liliana Segre ha espresso opinioni critiche, suggerendo a Meloni di eliminare la fiamma dal logo del partito.

La fiamma tricolore è storicamente associata al Movimento Sociale Italiano, fondato nel 1946 da ex membri del regime fascista, e rappresenta una continuità con quel periodo politico. Inizialmente vista come un segno di patriottismo, per molti resta un simbolo controverso legato a un passato problematico. Alcuni la collegano al distintivo del reggimento Arditi, mentre altri sostengono che rappresenti un riferimento alla fiammella mortuaria di Mussolini.

Fratelli d’Italia, fondato nel 2012, ha mantenuto questo simbolo nel suo logo, attirando critiche da parte di avversari politici e associazioni che lo considerano un segnale nostalgico inaccettabile. Meloni ha difeso la presenza della fiamma, enfatizzando che essa rappresenta l’eredità della destra italiana in un contesto democratico e repubblicano, piuttosto che un richiamo diretto al fascismo.

In conclusione, la fiamma rimane un argomento sensibile nel dibattito politico italiano, con posizioni divergenti sulla sua reale valenza e significato.