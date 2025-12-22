Giorgia Meloni e il suo ruolo in Europa

La premier è tornata da Bruxelles con un risultato positivo, grazie a una manovra abile che le ha permesso di centrare il suo obiettivo. Tuttavia, deve ora gestire le critiche interne del suo stesso partito. Un consiglio all’opposizione è quello di non sottovalutare il ruolo di Giorgia Meloni in Europa, poiché questa strategia si rivela controproducente e le permette di confutare facilmente le critiche anche quando sono fondate.

La premier gioca un ruolo più incisivo di quanto sia mai stato per i suoi predecessori, anche se questo è spesso un guaio. Il suo successo nella politica dell’immigrazione, ad esempio, è stato ottenuto spostando buona parte della Ue su posizioni più restrittive. Tuttavia, anche quando i risultati sembrano positivi, come il finanziamento del prestito all’Ucraina tramite gli eurobond, ci sono aspetti negativi, come il prezzo pagato dalla popolazione italiana, soprattutto dalle fasce più povere.

Il biglietto d’ingresso per Meloni è stato l’appoggio incondizionato all’Ucraina e alla strategia di Biden, ma una volta al potere, si è dimostrata più rigida e austera di Mario Monti. La credibilità dell’Italia all’estero è frutto del rigore in patria, che però ha un prezzo salato: liste d’attesa eterne nel sistema sanitario, docenti pagati poco, occupati con potere d’acquisto in calo e giovani famiglie che non riescono a trovare una casa senza dover spendere somme esorbitanti.

Il governo di destra è criticato per il fallimento nella gestione dell’economia, che ha comportato un peggioramento delle condizioni di vita per molti italiani. La manovra del governo è stata definita “misera” e “combattuta”, e si teme che le fasce più povere della popolazione saranno quelle a pagare il prezzo più alto per le scelte del governo.