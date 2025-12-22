14.4 C
Roma
martedì – 23 Dicembre 2025
Attualità

Giorgia Meloni e il suo ruolo in Europa

Da stranotizie
Giorgia Meloni e il suo ruolo in Europa

La premier è tornata da Bruxelles con un risultato positivo, grazie a una manovra abile che le ha permesso di centrare il suo obiettivo. Tuttavia, deve ora gestire le critiche interne del suo stesso partito. Un consiglio all’opposizione è quello di non sottovalutare il ruolo di Giorgia Meloni in Europa, poiché questa strategia si rivela controproducente e le permette di confutare facilmente le critiche anche quando sono fondate.

La premier gioca un ruolo più incisivo di quanto sia mai stato per i suoi predecessori, anche se questo è spesso un guaio. Il suo successo nella politica dell’immigrazione, ad esempio, è stato ottenuto spostando buona parte della Ue su posizioni più restrittive. Tuttavia, anche quando i risultati sembrano positivi, come il finanziamento del prestito all’Ucraina tramite gli eurobond, ci sono aspetti negativi, come il prezzo pagato dalla popolazione italiana, soprattutto dalle fasce più povere.

Il biglietto d’ingresso per Meloni è stato l’appoggio incondizionato all’Ucraina e alla strategia di Biden, ma una volta al potere, si è dimostrata più rigida e austera di Mario Monti. La credibilità dell’Italia all’estero è frutto del rigore in patria, che però ha un prezzo salato: liste d’attesa eterne nel sistema sanitario, docenti pagati poco, occupati con potere d’acquisto in calo e giovani famiglie che non riescono a trovare una casa senza dover spendere somme esorbitanti.

Il governo di destra è criticato per il fallimento nella gestione dell’economia, che ha comportato un peggioramento delle condizioni di vita per molti italiani. La manovra del governo è stata definita “misera” e “combattuta”, e si teme che le fasce più povere della popolazione saranno quelle a pagare il prezzo più alto per le scelte del governo.

Articolo precedente
Crescita economica slovena in rallentamento
Articolo successivo
Federico Rampini contro gli scienziati del clima
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.