Giorgia Meloni e i Dazi Usa: Cosa Si Nasconde Dietro la sua Serenità?

L’annuncio dei dazi da parte di Donald Trump ha scosso l’economia mondiale, in particolare i mercati finanziari come Wall Street e le Borse europee, inclusa quella italiana. Nonostante ciò, la premier Giorgia Meloni ha minimizzato l’impatto, affermando di essere preoccupata ma non considerandolo una “catastrofe”. Secondo Meloni, il mercato statunitense, che rappresenta circa il 10% delle esportazioni italiane, rimane fondamentale e non si interromperanno gli scambi commerciali con gli USA. Ha esortato a non cedere all’allarmismo.

In contrapposizione, altri leader europei, come Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron e Pedro Sanchez, hanno espresso pareri più critici, definendo gli annunci di Trump un duro colpo per l’economia globale e promettendo una risposta ferma, incluse misure di ritorsione. Donald Tusk ha descritto i dazi come un “errore completo”.

Ci sono speculazioni su possibili trattative private tra Meloni e Trump, poiché il segretario al commercio americano, Howard Lutnick, ha dato disponibilità a contatti diretti. Tuttavia, gli esperti avvertono che l’Unione Europea deve rimanere unita e affrontare la situazione come un’entità singola per mantenere una forza negoziale consistente. Matteo Villa dell’ISPI ha sottolineato che i Paesi membri non avrebbero peso individuale superiore a quello collettivo.

Barbara Cimmino di Confindustria ha ribadito l’importanza di presentarsi con una voce unica, avvertendo che approcci frazionati potrebbero risultare controproducenti nelle relazioni con Trump.