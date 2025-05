Giorgia Meloni, da Trump a voto e antifascismo: l’intervista esclusiva all’Adnkronos

Il Presidente Meloni riflette sul suo governo, che ha già raggiunto risultati significativi e duraturi. Parlando del giuramento del 22 ottobre 2022, Meloni percepisce una distanza temporale, constatando come il governo sia cresciuto diventando il quinto più longevo della Repubblica, mantenendo una maggioranza coesa. Tra le sue priorità, sottolinea l’importanza di ridare fiducia agli italiani e di sostenere la natalità con misure concrete, pur lamentando risultati insufficienti in questo ambito. Meloni esprime anche il desiderio di abbassare i costi energetici per migliorare la competitività.

Per il futuro, la Presidente intende completare il programma del centrodestra, puntando su economia, immigrazione, sicurezza e riforme istituzionali. Riguardo al Ponte sullo Stretto, lo considera un obiettivo ambizioso ma realizzabile. Meloni critica gli attacchi politici contro di lei, in particolare quelli a sfondo sessista e sull’intromissione nella sfera familiare. Afferma che i media esteri riconoscono l’affidabilità dell’Italia, nonostante le critiche interne.

Sui temi carcerari, Meloni promette interventi per migliorare le condizioni dei detenuti, sottolineando l’importanza di misure strutturali. Si preoccupa anche per relazioni internazionali, sottolineando il valore della cooperazione con gli Stati Uniti e la necessità di difendere gli interessi italiani nel panorama globale. Infine, Meloni si mostra proattiva nel promuovere il dialogo con gli alleati, pur mantenendo un approccio pragmatico e orientato ai risultati nel contesto europeo e internazionale.