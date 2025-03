Giorgia Meloni contro Fabrizio Corona: Intervento nel Processo per Diffamazione su Manlio Messina

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni sarà ascoltata come parte civile nel processo per diffamazione aggravata che coinvolge Fabrizio Corona e il giornalista Luca Arnau. I due sono accusati di aver diffuso un articolo sul sito Dillingernews, in cui si menzionava una presunta relazione tra Meloni e il deputato di Fratelli d’Italia, Manlio Messina. La notizia, infondata, era stata diffusa durante un periodo di crisi tra Meloni e il suo ex compagno, Andrea Giambruno. La premier, attraverso il suo avvocato Luca Libra, ha richiesto di essere sentita a Palazzo Chigi secondo quanto stabilito dalla legge, che consente ai presidenti delle istituzioni di essere interrogati nei loro uffici per preservare la funzionalità del loro ruolo.

Fabrizio Corona è accusato di aver “procacciato la falsa notizia” e di aver sollecitato la scrittura dell’articolo, utilizzando anche fotografie alterate. Meloni e Messina hanno presentato una denuncia contro Corona, che è stato rinviato a giudizio insieme ad Arnau. Il giudice ha ammesso entrambi come parti civili. Nella prossima udienza, prevista per il 16 giugno, inizieranno a testimoniare vari testimoni, incluso Manlio Messina.

Messina ha sottolineato che non si può inventare una notizia per guadagnare follower, specialmente quando si tratta di persone con famiglie. L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha ribadito che il processo non ha fondamento e ha criticato la lunghezza della lista dei testimoni, facendo notare che si tratta di un caso di diffamazione e non di un reato ben più grave.