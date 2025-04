Giorgia Meloni contatta la madre di Alberto Trentini, prigioniero in Venezuela da 5 mesi: una trattativa delicata

La premier Giorgia Meloni ha contattato Armanda Colusso, madre di Alberto Trentini, un cooperante veneziano arrestato a Caracas dal 15 novembre 2024. Grazie al senatore Raffaele Speranzon, vicino alla famiglia, Meloni ha voluto rassicurare la signora Colusso sul fatto che il governo italiano sta lavorando attivamente per riportare a casa suo figlio. Fonti di Palazzo Chigi confermano che Meloni ha comunicato che il governo non si è scordato di Trentini e sta facendo tutto il possibile per la sua liberazione.

Alberto Trentini, arrestato mentre portava aiuti ai disabili per l’ong Humanity & Inclusion, è considerato detenuto in modo ingiustificato secondo alcune fonti. La sua famiglia e l’ambasciata non hanno avuto notizie dal giorno dell’arresto, e ci sono solo informazioni frammentarie sulla sua situazione. Secondo i servizi segreti, le accuse mosse contro di lui sarebbero strumentali e non vi sono prove di contatti con gruppi di opposizione al governo di Maduro.

Analisti ipotizzano che la detenzione di Trentini possa essere una forma di pressione del Venezuela sull’Italia. La situazione rimane delicata, e la famiglia è in cerca di un rilascio rapido e giusto per il cooperante, che è stato arrestato mentre si recava per lavoro da Caracas a Guasdualito. Meloni ha ribadito l’impegno del governo italiano nell’affrontare questo difficile caso e nel tentativo di garantire il ritorno in patria di Trentini.