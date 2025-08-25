Giorgia Meloni conclude la vacanza in Puglia

Giorgia Meloni ha terminato la sua vacanza in Puglia. La premier ha trascorso alcuni giorni nel resort di Locorotondo, dove ha avuto l’opportunità di rilassarsi in compagnia della figlia.

La notizia è stata riportata dall’agenzia Ansa. Meloni ha approfittato di questo soggiorno per staccare dalla frenesia della vita politica e trascorrere del tempo di qualità con la famiglia.

Ora, dopo questa pausa, è attesa per il rientro ai suoi impegni istituzionali e alla gestione delle questioni politiche in corso.