Giorgia Meloni chiude Atreju: una maggioranza solida e il ricordo di Berlusconi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha concluso Atreju, il raduno dei giovani di Fratelli d’Italia, con un discorso incentrato sulla solidità della maggioranza di governo, che ha dichiarato compatta e pronta a proseguire fino alla fine del mandato. Meloni ha criticato fortemente esponenti dell’opposizione come Elly Schlein, Maurizio Landini e Romano Prodi, affermando che chi sottovaluta la maggioranza non tiene conto della sua capacità di resistere e prosperare.

La premier ha evidenziato i risultati del governo, in particolare nell’ambito dell’occupazione, con quasi un milione di posti di lavoro creati negli ultimi due anni, esprimendo la convinzione che Silvio Berlusconi sarebbe stato orgoglioso di tali successi. Meloni ha ribadito la determinazione della sua amministrazione a onorare il mandato ricevuto e ha affermato che il governo rimarrà unito, contrariamente alle aspettative degli oppositori. Ha definito il pessimismo e il “benaltrismo” come nemici da sconfiggere, sottolineando che l’Italia deve riprendere a correre e a sorprendere.

Nel corso del suo intervento, Meloni ha affrontato anche la questione dei migranti, promettendo che i centri in Albania funzioneranno, e ha attaccato la sinistra, dichiarando di rispondere con i fatti alle critiche e agli scetticismi espressi da esponenti dell’opposizione. Ha definito Schlein come una leader con priorità distorte, lontane dalle reali esigenze del Paese, e ha criticato Landini per il suo ruolo nella fomentazione di una presunta “rivolta sociale”.

Il discorso di Meloni si è quindi trasformato in una difesa della sua amministrazione, insistendo sull’importanza di restare concentrati e sul fatto che la sua squadra lavorerà per il bene dell’Italia. Ha concluso evidenziando come il governo si opporrà alla visione sfavorevole dell’Italia espressa dagli avversari, affermando che il Paese è pronto a diventare un modello da seguire a livello internazionale. La presidente ha messo in evidenza la necessità di continuare a costruire un’Italia forte e prospera, fondando il suo discorso su risultati tangibili e sulla determinazione a non deludere i cittadini.