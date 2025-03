Giorgia Meloni al vertice di Londra sull’Ucraina: cosa ha detto la premier

Una divisione dell’Occidente sarebbe dannosa per tutti, ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in relazione alla frattura tra Trump e Zelensky. Meloni ha espresso dispiacere per l’incidente nello Studio Ovale, sottolineando che è fondamentale mantenere l’unità nell’affrontare la situazione in Ucraina. Secondo lei, gli obiettivi devono essere condivisi tra Italia, Europa, NATO e Stati Uniti: raggiungere una pace duratura e giusta in Ucraina. Tuttavia, la questione di come raggiungere questo obiettivo resta complessa.

Meloni ha avvertito della necessità di evitare divisioni tra le nazioni occidentali, sottolineando che ciò sarebbe dannoso per gli interessi comuni. Ha anche manifestato l’intenzione di visitare la Casa Bianca in futuro, poiché crede sia cruciale dialogare su vari temi oltre la pace in Ucraina. La premier ha criticato l’idea dell’invio di truppe europee in Ucraina, considerandola poco efficace e complessa, suggerendo invece di riprendere in considerazione la cornice atlantica.

Riguardo ai dazi americani sui prodotti europei, Meloni ha espresso preoccupazione, evidenziando che eventuali misure protezionistiche potrebbero portare a tensioni commerciali dannose per tutti. Inoltre, ha ribadito l’importanza di trovare soluzioni diplomatiche piuttosto che conflitti.

In preparazione al summit sulla sicurezza, Meloni ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer e il presidente ucraino Zelensky, confermando il sostegno dell’Italia all’Ucraina e l’impegno per una pace duratura. Zelensky ha sottolineato l’importanza dell’unità per ottenere una pace sostenibile con garanzie di sicurezza affidabili.