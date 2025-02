Giorgia Meloni al CPAC: Il video virale del retroscena finale ‘Volevo morì’

Giorgia Meloni ha partecipato al Cpac di Washington tramite video collegamento, dove ha ricevuto un applauso al termine del suo discorso. Tuttavia, non si è accorta che il microfono era ancora acceso e ha pronunciato una frase in romanesco: “Volevo morì”, che è rapidamente diventata virale sui social media. Nonostante le polemiche legate al saluto di Steve Bannon, che ha ricordato gesti fascisti, Meloni ha deciso di intervenire, parlando prima di Donald Trump.

Durante il suo intervento, Meloni ha evitato di schierarsi nettamente contro Trump riguardo ai colloqui con Vladimir Putin e non ha criticato apertamente le sue affermazioni su Zelensky. Ha insistito sulla necessità di coinvolgere tutti gli attori per una pace duratura in Ucraina, descrivendo il popolo ucraino come orgoglioso e in lotta per la libertà contro un aggressore. La premier ha lodato Trump, affermando che sotto la sua leadership non si ripeteranno errori come quelli in Afghanistan.

Meloni si è autoelogiata per i successi del suo governo, dichiarando che l’occupazione e la crescita economica sono a livelli record. Ha inoltre sottolineato una significativa riduzione del flusso di immigrazione clandestina e il ripristino della posizione dell’Italia sulla scena internazionale. La premier ha evidenziato l’importanza della libertà in ogni aspetto della vita degli italiani, sostenendo che i conservatori lottano per ciò in cui credono.