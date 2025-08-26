Giorgia Meloni a Viterbo per la Macchina di Santa Rosa?

Il dibattito sui possibili ospiti di rilievo per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo si concentra sulla presenza della premier Giorgia Meloni. Sebbene non abbia ancora dato una risposta definitiva all’invito, la sua partecipazione rimane possibile, facendo di questo evento un’occasione significativa per lei, essendo legata storicamente alla città.

Negli anni passati, i tentativi di coinvolgere personalità importanti si concludevano spesso con un rifiuto, ma quest’anno la situazione sembra diversa. Accanto a Meloni, si parla della possibile presenza di Antonio Tajani e Maurizio Gasparri, attesi a Palazzo Gentili. Intanto, al Palazzo dei Priori, si aspetta anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

Inoltre, non mancheranno artisti di fama, come i Tiromancino, che saranno in città per un concerto il due settembre, e i Samsara, che si esibiranno il tre settembre. La presenza di personaggi pubblici e artisti aggiunge un ulteriore livello di attesa e celebrazione all’evento, consolidando l’importanza della tradizione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa per la comunità viterbese.