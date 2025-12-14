Giorgia Meloni a Roma

Giorgia Meloni scherza sul pienone all’assemblea del Pd, dicendo “Ma la volete riempire questa sala?”. L’evento è molto partecipato, con parlamentari di Fratelli d’Italia che non riescono a entrare e posti occupati dalle 10 di mattina. La sorella di Meloni, Arianna, riceve complimenti da tutti per il suo lavoro. Giovanni Donzelli, l’architetto dell’evento, annuncia che si è trattato dell’edizione più partecipata di sempre, con 105 mila presenze.

I leader dei partiti di destra, come Maurizio Lupi, Antonio Tajani e Matteo Salvini, prendono la parola e affermano di essere pronti a restare uniti per le prossime elezioni. Salvini ironizza sulla sentenza della Cassazione che lo attende e rilancia la responsabilità civile dei magistrati. L’evento si conclude con il discorso di Giorgia Meloni, che riceve un’ovazione dal pubblico. Il clima è quello di una campagna elettorale permanente, con attacchi alla sinistra e richiami all’unità della destra.