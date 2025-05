Giorgia Lucini annuncia il matrimonio con Federico Loschi

Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, ha annunciato il suo matrimonio con Federico Loschi, fissato per il 20 luglio 2025, generando grande entusiasmo tra i fan sui social media. La notizia segue un lungo percorso di vita condivisa con Federico, con cui ha costruito una famiglia, accogliendo due figli.

Giorgia, che ha anche partecipato a Temptation Island, aveva accennato nei mesi scorsi alla possibilità di un matrimonio, senza però specificare una data. Durante un’interazione con i follower, aveva rivelato che le nozze non sarebbero avvenute a settembre 2024 a causa di impegni sportivi di Federico, ma si sarebbero celebrate nel 2025.

L’annuncio ufficiale è avvenuto tramite un post su Instagram che ritrae la coppia in un momento romantico al tramonto. La didascalia recita: “20 luglio 2025, non è poi così lontano”, accompagnata da emoticon di sposi e chiesa, scatenando un entusiasmo palpabile tra i seguaci.

Con l’avvicinarsi della cerimonia, l’interesse è rivolto ai preparativi, e Giorgia ha manifestato la volontà di condividere i momenti salienti del matrimonio sui social. Ha già iniziato le prove dell’abito, come mostrato in un video, suscitando ulteriormente l’aspettativa dei fan. Questo evento rappresenta un momento atteso e ricco di emozioni per chi ha seguito la sua storia fin dai tempi del programma.

Fonte: www.bigodino.it