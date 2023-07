Giorgia, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Giorgia in tour nell’estate 2023: l’ordine delle canzoni presenti nella possibile scaletta della cantante romana.

L’estate di Giorgia sarà un’estate di musica, e stavolta da protagonista. La cantante romana, fresca di partecipazione al Festival di Sanremo 2023, è partita durante la prima vera in tour, per il suo Blu Live, un ritorno dal vivo atteso per anni da tutti i suoi fan. La prima parte della tournée si è svolta in location da brividi, i principali teatri lirici italiani, che hanno accolto l’artista con grandissima eleganza ed entusiasmo.

Adesso invece tocca alle arene dei festival estivi. La cantante di Gocce di memoria sarà protagonista infatti di una serie di date outdoor, nel mese di luglio, prima di chiudere il suo 2023 di concerti nei palazzetti italiani. Ma quali saranno le canzoni interpretate dall’artista romana durante questi live?

Giorgia in tour nel 2023: il calendario dei concerti

Il mese di luglio sarà particolarmente impegnativo per Giorgia. Dopo essersi goduta i palchi dei principali teatri lirici italiani, è la cantante è infatti attesa da diversi concerti in giro per l’Italia, all’interno di alcuni importanti festival.

Giorgia

Questo il calendario del suo tour estivo, in attesa di quello nei palasport:

– 11 luglio 2023 al Ferrara Summer Festival

– 13 luglio al Castello Tramontano di Matera

– 16 luglio al Teatro Greco di Siracusa

– 21 luglio al Gran Teatro all’aperto Puccini di Torre del Lago (Lucca)

– 22 luglio al Castiglioncello Summer Festival di Castiglioncello (Livorno)

– 26 luglio all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (Cuneo)

– 27 luglio al Forte di Bard (Aosta)

La scaletta dei concerti di Giorgia

Non conosciamo i dettagli della scaletta che la cantautrice presenterà durante le sue date estive. Con tutta probabilità potrebbero esserci alcune differenze rispetto a quella dello scorso tour indoor nei teatri. Di base, è probabile comunque che la maggior parte delle canzoni restino ‘al loro posto.

Di seguito la scaletta presentata dall’artista durante la maggior parte delle date del tour nei teatri:

– Gocce di memoria

– Meccaniche celesti

– Scelgo ancora te

– Non mi ami

– Normale

– Tornerai + Infinite volte

– Quando una stella muore

– Credo

– Spirito libero

– How Deep Is Your Love

– Il mio giorno migliore

– Sì o no

– Per fare a meno di te / L’eternità / La gatta (medley)

– Se

– Atacama

– E poi

– Oronero

– Tu mi porti su

– Senza confine

– Di sole e d’azzurro

– Parole dette male

– Come saprei

– Io fra tanti