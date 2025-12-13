Giorgia incanta Pesaro con il suo tour Palasport Live

Due ragazze, fan sfegatate di Giorgia, hanno atteso al freddo l’apertura dei cancelli della Vitrifrigo Arena per partecipare al concerto della cantautrice romana. Insieme a loro, altri appassionati della musicista. Lo spettacolo messo in piedi da Giorgia e dai suoi musicisti ha ripagato le aspettative. La cantante romana ha infiammato il palazzetto della Torraccia nella tappa pesarese del tour intitolato “Palasport Live”.

Le 8.500 persone presenti hanno accolto con calore ed entusiasmo Giorgia, intonando i suoi pezzi, dalle chicche nascoste alle hit di maggior successo, che hanno attraversato più di 25 anni di carriera. Tra giochi di luci e una scenografia suggestiva, non sono mancate le canzoni dell’ultimo album di inediti, G. Tanti i successi della cantautrice, che hanno emozionato il pubblico, come Di sole e d’azzurro, Gocce di memoria, E poi, La cura per me. Il concerto è stato diviso in due parti, con più di un medley, che hanno fatto seguito al brano iniziale L’Unica.

I fan hanno lanciato dei cioccolatini e fiori sul palco e Giorgia ha concesso un selfie con una fan in prima fila. Ha detto: «È la prima volta che canto qua, grazie per l’affetto, facciamo un viaggio insieme, cantate le canzoni che conoscete». I fan hanno espresso la loro ammirazione per la cantautrice, affermando che la sua musica fa parte della loro vita e che ogni sua canzone genera tante emozioni.

Dopo Pesaro, Giorgia offre altri tre concerti per G, due serate a Roma e una a Bari, per chiudere questo periodo. Poi, dopo una pausa di un paio di mesi, tornerà sul palco a marzo, partendo da Torino. La Vitrifrigo Arena, invece, ha chiuso il periodo di concerti e si ripartirà nel 2026 con Olly, Renato Zero, Giani Morandi e Blanco.