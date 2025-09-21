Giorgia in concerto: magia musicale nel cuore di Belluno

Il sole è calato da poco nel parco vicino alla sede di Ital-Lenti, creando un’atmosfera magica dove tutti attendono con trepidazione. La protagonista della serata è Giorgia Todrani, conosciuta semplicemente come Giorgia, una delle voci più talentuose della musica italiana. Questo concerto rappresenta un regalo della famiglia Polzotto ai propri collaboratori in occasione del settantesimo anniversario dell’azienda.

La sorpresa di Giorgia era stata anticipata dal Gazzettino, ma la sua presenza, nonostante i numerosi impegni, era incerta fino all’ultimo. La cantautrice si è esibita di fronte a un pubblico ristretto di poco più di cento persone, tutte parte della storica azienda specializzata in lenti, che ha voluto celebrare i suoi settant’anni di attività con un evento speciale.

La festa non si è limitata alla musica. Già dalle 18, il pubblico ha potuto gustare un buffet preparato dal ristorante “Dolada”, seguito da una cena con piatti raffinati, tra cui risotto di pistacchio e mazzancolle e vitello tonnato caldo. Paolo Polzotto ha condiviso le difficoltà nel portare Giorgia sul palco, ma ha rimarcato l’importanza di offrire un evento unico ai collaboratori.

Ital-Lenti, fondata nel 1955 da Gino Polzotto, è gestita attualmente dalla famiglia con un occhio sempre rivolto all’innovazione e al benessere delle persone. La festa ha riunito non solo il personale, ma anche il cuore e l’anima di un’azienda che continua a evolversi nel tempo.