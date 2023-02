Giorgia ha pensato di ritirarsi: la confessione della cantante

A poche settimane da Sanremo 2023, Giorgia ha svelato di aver pensato anche al ritiro prima di tornare al Festival.

Dopo oltre vent’anni l’abbiamo rivista, splendida ed emozionante, in gara a Sanremo in questo 2023. Un grande regalo che Giorgia ha voluto fare a tutti i suoi fan e a se stessa, ma che avrebbe potuto non avvenire mai. A confessarlo è stato la stessa cantante romana in un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato per la prima volta di un momento difficile della sua vita. Quello che ha preceduto il suo ritorno al Festival e il suo nuovo album, Blu1, pubblicato a sette anni di distanza dall’ultimo di inediti.

Giorgia, Sanremo e il possibile ritiro

“Ho passato un periodaccio. Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo… Ho pensato anche di ritirarmi“, ha confessato la cantautrice romana nella sua intervista a cuore aperto. Priva di punti di riferimento, tra artisti morti prematuramente, mostri sacri come Adele e Beyoncé e nuove leve che la disorientavano, ha dovuto reinventarsi e mettersi a studiare per capire quale potesse essere la sua posizione nella musica attuale.

Giorgia

Da qui la svolta, la crescita, il nuovo album e la decisione di tornare a Sanremo, un Festival che si è goduta fino alla fine, dimostrando di essere capace di emozionarsi e di creare emozioni in chi l’ha ascoltata: “Il Festival è stato un viaggio sentimentale che sto ancora elaborando: rivedere luoghi, persone, Elisa… E poi c’è la performance: su quel palco non sai mai come finirà“.

Giorgia e il meme su Meloni

Inevitabile una domanda anche sulla sua presa di posizione su Giorgia Meloni dopo la sua vittoria alle elezioni, e soprattutto su quel meme diventato virale su Twitter (“Anche io sono Giorgia ma non rompo i coglio*i a nessuno“). Un tweet che a quanto pare aveva infastidito anche la stessa premier.

Ma in quest’intervista la cantante ha voluto approfittarne per chiudere una volta per tutte la questione: “Spero che il primo ministro sappia cosa fare. Se le cose giuste le fa chi non ho votato va bene lo stesso. Era un meme che ho riportato, non l’ho fatto io… Pensavo che avremmo riso tutti, lei compresa, invece abbiamo riso in tre“.

Di seguito il video di Parole dette male: