Giorgia e Mogol: Luca Jurman difende la cantante dalle polemiche

Le critiche di Mogol a Giorgia dopo il Festival di Sanremo 2025 hanno suscitato un acceso dibattito nel mondo della musica. Il noto paroliere milanese ha definito lo stile della cantante “vecchio e superato”, affermando che “canta come si faceva trent’anni fa”. Questa dichiarazione ha provocato la reazione di diversi colleghi, tra cui Cristiano Malgioglio e Valerio Scanu, che hanno difeso Giorgia, lodando la sua voce unica. Malgioglio ha evidenziato l’irreplicabilità della voce di Giorgia, mentre Scanu ha bollato i commenti di Mogol come “castronerie”.

Anche Luca Jurman, ex vocal coach di “Amici di Maria De Filippi”, ha criticato le osservazioni di Mogol. In un’intervista a FanPage, Jurman ha messo in discussione le affermazioni del paroliere, sottolineando che la sua competenza risiede nella scrittura, non necessariamente nel canto moderno. Jurman ha affermato che Mogol dovrebbe lasciare l’insegnamento del canto a chi ne è realmente esperto e ha difeso Giorgia, dichiarandola una delle migliori voci italiane.

Inoltre, Jurman ha osservato che Giorgia sta attraversando un periodo di riscoperta e formazione. Ha anche lanciato un’allerta sulla direzione della musica in Italia, esprimendo preoccupazione per la standardizzazione e la mancanza di virtuosismo nel canto, contrariamente a quanto avviene all’estero con artisti come Beyoncé. In definitiva, le critiche di Mogol hanno avuto un forte impatto, facendo scattare una serie di difese in favore di Giorgia e sollevando interrogativi sulla salute della musica italiana contemporanea.