Giorgia è la nostra Frodo

Arianna Meloni, figura centrale in Fratelli d’Italia, ha invitato a una maggiore responsabilità durante la direzione nazionale del partito, sottolineando il cambiamento avvenuto nel mondo e l’importanza di un impegno collettivo. Ha paragonato il partito a “Il Signore degli Anelli”, affermando che FdI detiene “l’anello del potere”, che porta grandi responsabilità. Ha elogiato la sorella, Giorgia Meloni, per aver messo gli italiani al primo posto e ha esortato i membri del partito a sostenere la leadership senza mai abusare del potere.

Nel discorso, Arianna ha richiamato l’attenzione sul fatto che l’Italia è stata “svenduta” in passato e ha invitato a riflettere su che tipo di politica perseguire ora. Ha ribadito la necessità di impegnarsi per ciò che era stato promesso agli italiani, mantenendo la coerenza con i valori iniziali del partito.

La ministra Daniela Santanchè, nonostante le polemiche recenti, ha condiviso un messaggio di unità e fiducia nel lavoro che FdI sta svolgendo, sottolineando l’obiettivo di traguardi ambiziosi. Presenti in conferenza vari ministri, alcuni, tra cui Donzelli, hanno espresso sostegno a Santanchè, affermando che la fiducia di FdI nel suo operato non è mai venuta meno.

Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ha descritto l’incontro come un’opportunità per rafforzare il legame tra governo e territorio. Federico Mollicone ha evidenziato l’impegno della Commissione Cultura per promuovere l’identità e la storia italiana. Adolfo Urso ha infine sostenuto che il bilancio di due anni di governo è eccezionale, confermando l’Italia come un punto di riferimento in Europa.