Cantante sì, ma non solo. Giorgia è adesso pronta a iniziare una nuova importante carriera: sta per debuttare al cinema come attrice protagonista in un film. La talentuosissima artista romana, 50 anni compiuti ad aprile, ha scelto di non chiudere le porte ad alcuna esperienza nella sua vita e di mettersi in gioco anche in una nuova veste. A darle una grande possibilità è stato un amico, Rocco Papaleo, che l’ha scelta come protagonista del suo nuovo film. L’annuncio è stato dato dallo stesso attore comico lucano.

Sarà un grande debutto per Giorgia. La cantante è infatti pronta a vestire per la prima volta il ruolo di attrice, mettendo alla prova il suo talento da un’altra prospettiva. La notizia è stata ufficializzata sui social da Rocco Papaleo,che ha presentato così il suo nuovo film: “A fine mese inizieranno le riprese del mio nuovo film Scordato. Ma la vera notizia è un’altra… la protagonista femminile accanto a me sarà… Giorgia“.

L’attore e regista ha ammesso di averla a lungo corteggiata e si è detto contentissimo di essere riuscito a convincerla a partecipare alla sua nuova pellicola, essendo legato professionalmente a lei fin dagli inizi della sua carriera. Tra l’altro, non si tratta della prima volta che Papaleo coinvolge un protagonista musicale in un suo film.

Rocco Papaleo e il precedente con Max Gazzè

Sconcerto sarà il quarto film diretto dall’attore lucano, che aveva debuttato dietro la macchina da presa nel 2010 con un road movie diventato un cult, Basilicata Coast to Coast. Proprio in quella pellicola aveva coinvolto nel cast degli attori, oltre che nelle musiche, anche un altro grande protagonista della musica italiana: Max Gazzè.

Di seguito la sua Mentre dormi: