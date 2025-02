Giorgia: “Cosa mi ha eliminato Conti e com’è nato il duetto con Annalisa”

Giorgia, pur non essendo riuscita a posizionarsi nella Top 5 della finale del Festival di Sanremo 2025, ha ottenuto un grande successo nella serata delle cover esibendosi con Annalisa in “Skyfall”. Durante un’intervista a Radio Deejay con Linus e Savino, Giorgia ha spiegato che inizialmente voleva presentare un medley, ma l’idea è stata rifiutata da Carlo Conti. A quel punto, Annalisa ha proposto di cantare “Skyfall”.

Giorgia ha sottolineato che collaborare con Annalisa è stato un piacere e ha descritto il processo di preparazione per il duetto. Inizialmente, Giorgia era scettica perché non aveva mai cantato brani di Adele prima; tuttavia, dopo aver parlato con Annalisa, si è sentita rassicurata e ha deciso di procedere. Hanno lavorato insieme per dividere le parti della canzone e si sono dedicate a prove approfondite, avendo provato il duetto circa 150 volte, con Giorgia che ha scherzato sul fatto che Annalisa fosse ancora più diligente di lei.

Giorgia ha anche riflettuto sul divario tra le generazioni, notando di ricevere apprezzamenti dalle cantanti più giovani e constatando che sono molto più preparate rispetto a quando era lei alla loro età. Infine, ha chiuso dicendo di non sentirsi l’Adele italiana, considerando che è “troppo vecchia” per un simile paragone.