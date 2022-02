Dopo l’ennesima lite con Sophie e la sfuriata contro Alex Belli, il GF ha deciso di punire Alessandro Basciano. Ieri sera Alfonso Signorini ha annunciato il provvedimento disciplinare per il concorrente, che è finito subito in nomination. Subito dopo, la sorella del gieffino (che anche stamani ha minacciato di ritirarsi), Giorgia Basciano, si è fatta sentire sui social, dove ha accusato lo show di fare ‘figli e figliastri’.

“In sei mesi di GF non sono mai stati presi provvedimenti per parole offensive, minacce, mani addosso e nessuno ha fatto nulla. Io non ce l’ho con i concorrenti. Questo provvedimento me lo dovete spiegare. Come mai proprio con Ale ve la prendete? Così non è giusto. Essere maleducati ed essere violenti sulle donne è molto diverso. Quello che hanno detto stasera non va bene e non è un bel messaggio. La gente dovrebbe vergognarsi.

Far passare Sophie come una matta che accetta violenze non è bello! Anche lei ha detto più volte che state facendo passare un messaggio sbagliato. La violenza sulle donne è tutt’altro, è ben diversa dalla maleducazione.

Care Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, da quando mio fratello è entrato avete solo parlato male. Mai un cosa carina! Quando in quella Casa c’è stato di peggio, tra schiaffi, bestemmie, insulti razzisti, minacce, parolacce e non c’è stato mai un provvedimento. Quindi siete voi che dovete chiedere scusa per aver fatto passare un ragazzo come un mostro, violento con le donne. Questi sono messaggi brutti, macchiate un ragazzo in televisione. Vergogna!”