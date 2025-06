Giorgia annuncia ‘L’UNICA’: nuovo brano in arrivo!

Giorgia annuncia l’uscita del suo nuovo brano “L’UNICA”, previsto per venerdì 20 giugno, dopo i recenti spoiler di Fiorello. La canzone, scritta da Alessandro La Cava e Federica Abbate e prodotta da Cripo e Katoo, si caratterizza per un mix di sonorità organiche ed elettroniche, riflettendo un amore estivo e la riscoperta di sé. Il brano affronta tematiche di cuori spezzati con un tono ironico e energico.

Quest’estate, Giorgia sarà in tour per celebrare i 30 anni di “Come Saprei”. Il tour inizierà con doppie date alle Terme di Caracalla il 13 e 14 giungo, entrambi sold out, e proseguirà in diverse location. Tra le tappe già confermate ci sono l’anfiteatro Giovanni Paolo II di Sordevolo, Villa Manin di Codroipo e il Teatro Greco di Siracusa, con diverse date già esaurite.

A partire da novembre, l’artista si esibirà nei principali palasport italiani, con appuntamenti a Jesolo, Bologna, Firenze, Torino, Milano, Roma e Bari, alcune delle quali registrano già il tutto esaurito. Il programma includerà nuove date nel 2026 per rispondere alla forte richiesta del pubblico.

Per ulteriori dettagli e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il profilo Instagram ufficiale di Giorgia.

Elaborazione AI: RassegnaNotizie.it

Fonte: www.newsic.it