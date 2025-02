Giorgia ad Amici, le parole di Maria De Filippi e la polemica con Senza Cri

Maria De Filippi ha registrato una nuova puntata di Amici, ospitando diversi Big del Festival di Sanremo, tra cui Giorgia, Francesca Michielin e i Coma_Cosa. I tre artisti si sono esibiti con le loro canzoni sanremesi, e Giorgia ha anche ricoperto il ruolo di giudice nella gara tra i cantanti. Ha assegnato il primo posto a Chiamamifaro, lodandone l’interpretazione; il secondo a Luk3, per la sua grinta; il terzo a TrigNO, per il suo timbro vocale; il quarto a Vybes, per la performance tra il pubblico; penultimo si è classificato Senza Cri, che non è soddisfatta della sua esibizione; infine, Deddè è stato messo all’ultimo posto poiché Giorgia ha ritenuto che avesse bisogno di esprimere di più se stesso nella canzone. Deddè ha accettato la critica senza protestare, mentre Senza Cri si è sentita offesa.

Secondo quanto riportato da SuperGuidaTv, Senza Cri è uscita dalla puntata demoralizzata e provata a causa del suo punteggio, aggravato dal rifiuto di Zerbi di farle ottenere la maglia del Serale. Francesca Michielin ha mostrato supporto per la cantante, mentre Lorella Cuccarini ha espresso la sua impotenza riguardo alla situazione. Nonostante le polemiche, Maria De Filippi ha elogiato la canzone di Giorgia, dichiarando di esserne molto felice. Queste dinamiche tra le emozioni dei concorrenti e le valutazioni dei giudici hanno creato un’atmosfera di tensione e passione durante la puntata.