Giorgia a Sanremo: “Inizialmente non lo avevo preso in considerazione”

Il prossimo Festival di Sanremo vedrà tornare sul palco dell’Ariston anche Giorgia con il brano Parole Dette Male. Quando la cantante ha inizialmente riferito al padre che sarebbe andata a Sanremo lui credeva in qualità di ospite, ma alla fine lei – come l’anno scorso lo hanno fatto Elisa, Massimo Ranieri, Gianni Morandi e Iva Zanicchi – ha deciso di rimettersi in gioco.

“Cosa provo? Ansia. Sempre, ma soprattutto per le scale, perché le mettono sempre” – ha dichiarato a La Stampa – “Il bello dell’età è che le cose le prendi più a ridere di quand’eri giovane. La vivo come una esperienza, per vedere se sono cambiata. Nel Fantasanremo, tra l’altro, se cadi dalle scale sono punti. Sanremo è andare incontro alla gente. All’inizio non l’ho preso neanche in considerazione, poi ho cambiato idea. Come quando sono rimasta incinta: pensavo di morire, volevo l’ospedale, il cesareo, ma alla fine ho fatto il parto in casa”.