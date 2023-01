Giorgia a Sanremo: il testo di Parole Dette Male spoilerato sui social

Si intitola – come già sappiamo – Parole Dette Male il singolo che Giorgia porterà sul palco del prossimo Festival di Sanremo. Il brano farà parte del nuovo album della cantante, Blu, che uscirà il prossimo 17 febbraio.

Di Parole Dette Male però non conosciamo niente se non il titolo. Né il testo (che è un’esclusiva di Tv Sorrisi & Canzoni) né tantomeno la melodia. Eppure oggi il testo è misteriosamente trapelato online ed ha iniziato a fare il giro dei social. A divulgarlo – sicuramente per errore – è stato Discoteca Laziale, un negozio di musica online che ha inserito nel proprio store il pre-order di Blu. Proprio dell’album sul sito è possibile consultare la copertina, i titoli dei brani (in tutto sono 9) e soprattutto i testi, fra cui Parole Dette Male, che è la traccia numero 4.

Al momento il team di Giorgia non ha commentato questo errore e in un clima di regole ferree una cosa del genere le sarebbe costato il posto in gara. Per fortuna però i Festival di Amadeus sotto questo aspetto sono più di manica larga e se si tratta di un palese errore, come in questo caso, non succede niente. In passato anche Fedez e Gianni Morandi hanno pubblicato anzitempo parte della canzone, ma Ama ha chiuso un occhio e li ha fatti salire ugualmente sul palco dell’Ariston. Cosa che indubbiamente (e giustamente) farà anche in questo caso.

Giorgia a Sanremo: “Inizialmente non lo avevo preso in considerazione”

“Cosa provo? Ansia. Sempre, ma soprattutto per le scale, perché le mettono sempre” – ha dichiarato a La Stampa – “Il bello dell’età è che le cose le prendi più a ridere di quand’eri giovane. La vivo come una esperienza, per vedere se sono cambiata. Nel Fantasanremo, tra l’altro, se cadi dalle scale sono punti. Sanremo è andare incontro alla gente. All’inizio non l’ho preso neanche in considerazione, poi ho cambiato idea. Come quando sono rimasta incinta: pensavo di morire, volevo l’ospedale, il cesareo, ma alla fine ho fatto il parto in casa”.