Giorgetti invoca il golden power su Banco Bpm e Unicredit: come agisce questo strumento di tutela

La proposta di Unicredit di acquisire Banco Bpm ha sorpreso il Governo Meloni, portando il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, a richiamare l’attenzione sul golden power, uno strumento introdotto nel 2012 per bloccare acquisizioni di aziende strategiche da parte di soggetti stranieri. Secondo Giorgetti, l’offerta non è stata concordata con l’esecutivo, un aspetto che dovrebbe essere invece preso in considerazione durante queste operazioni.

Il golden power era una risposta alla preoccupazione dell’Unione Europea riguardo all’uso improprio della precedente golden share, ritenuta incompatibile con il principio di libera circolazione dei capitali. Le operazioni su cui si applica il golden power riguardano settori strategici come difesa, energia, trasporti e comunicazioni, ma nell’ultimo decennio, i settori interessati sono stati ampliati, includendo anche quello finanziario e creditizio.

Con il cambiamento normativo del 2022, il Governo potrebbe avere maggiori possibilità di intervento per proteggere gli interessi italiani in queste aree. Questa proposta di Unicredit è particolarmente significativa poiché coinvolge gruppi privati italiani che intendono fusioni tra enti nazionali, sollevando questioni di sovranità economica. Inoltre, la situazione è aggravata dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, che ha sottolineato come Unicredit stia perdendo la sua identità italiana.

Il golden power consente al Governo di opporsi a operazioni significative se un’azienda coinvolta gestisce settori considerati strategici. Giorgetti ha affermato che finora non è stata ricevuta alcuna notifica formale da parte di Unicredit; il Governo, quindi, farà valutazioni attentamente dopo aver ricevuto la proposta ufficiale. Le aziende sono tenute a notificare l’esecutivo prima di completare operazioni in aree sensibili, altrimenti possono affrontare sanzioni severe.

La mossa del Governo, in questo contesto, rappresenta non solo una difesa della sovranità economica italiana, ma anche un tentativo di tutelare l’integrità del settore finanziario nazionale in un momento di crescente interesse per fusioni e acquisizioni nel panorama bancario.