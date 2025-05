Giorgetti e il Giorno della Marmotta: Riflessioni e Prospettive

La riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), firmata dall’Italia nel 2020, è ancora in attesa di ratifica in Parlamento. L’Italia è l’unico Paese dell’Eurozona a non averla approvata, bloccando così l’entrata in vigore della riforma. Questa situazione sta mettendo sotto pressione il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, costretto a rispondere alle sollecitazioni dell’Eurogruppo.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com