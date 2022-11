Giordano: "'Fuori dal Coro' ha dato notizia di Ambra che ha lasciato la casa di Slitti"

“Siccome vedo che qualcuno si rilancia la cosa come suo scoop: #ambra Angiolini ha liberato la casa che occupava. Abbiamo dato la notizia martedì scorso a #fuoridalcoro stasera altri scoop e notizie da non perdere. Chi non urla è complice”. E’ il tweet del giornalista Mario Giordano, conduttore di ‘Fuori dal coro’ su Rete4, che con queste parole tira un po’ le orecchie a chi si è intestato uno scoop della sua trasmissione che la scorsa settimana ha mandato in onda la clip video di Ambra Angiolini che, avvicinata, non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla casa di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini, ma anche la clip video della Slitti che ha manifestato tutta la sua gioia per essere tornata in possesso della propria casa.