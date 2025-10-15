17 C
Roma
mercoledì – 15 Ottobre 2025
Viaggi

Giordania: scopri le nuove Riserve della Biosfera UNESCO

Da stranotizie
Giordania: scopri le nuove Riserve della Biosfera UNESCO

Durante il World Congress of Biosphere Reserves dell’UNESCO a Hangzhou, l’organizzazione ha ufficialmente designato la Riserva Forestale di Ajloun e la Riserva Forestale di Yarmouk come nuove Riserve della Biosfera. Con queste aggiunte, la Giordania raggiunge un totale di quattro Riserve della Biosfera, consolidando la sua posizione come leader nella conservazione della biodiversità e nello sviluppo sostenibile.

La Riserva di Ajloun, situata nelle colline del nord della Giordania, protegge uno degli ecosistemi forestali mediterranei più significativi del paese, ricco di querce e corbezzoli. Qui, si svolgono iniziative di ecoturismo che coinvolgono le comunità locali. La Riserva di Yarmouk si trova nell’area nord-occidentale ed è caratterizzata da habitat boschivi floridi e importanti risorse idriche.

La prima Riserva della Biosfera istituita in Giordania è stata Dana, che offre paesaggi vari che spaziano dal deserto alle foreste mediterranee, ospitando una grande varietà di specie animali e vegetali. La Riserva di Mujib, posizionata vicino al Mar Morto, è la riserva naturale più bassa del mondo e presenta canyon spettacolari, corsi d’acqua e specie rare come lo stambecco della Nubia.

Il Ministro dell’Ambiente ha espresso orgoglio per questi sviluppi, sottolineando l’impegno della Giordania nella protezione ambientale e nello sviluppo delle comunità locali. Queste aree protette non solo incarnano modelli di conservazione, ma offrono anche opportunità di turismo naturalistico, con escursioni panoramiche e osservazione della fauna, permettendo ai visitatori di sperimentare la ricchezza naturale della Giordania in un contesto di avventura e rispetto per l’ambiente.

Vuoi prenderti una pausa e organizzare il tuo prossimo viaggio?

🔗 Scopri le offerte Weekendesk
Articolo precedente
Tradizioni culinarie: il tartufo protagonista in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.