Giordania presenta un nuovo sito UNESCO all’Evento Mondiale del Turismo

Il Consiglio del Turismo Giordano parteciperà all’edizione 2024 del World Tourism Event (WTE), il Salone Mondiale del Turismo nei Siti Patrimonio Mondiale UNESCO, il più importante appuntamento di matching tra domanda e offerta turistica delle città e dei siti patrimonio UNESCO, che si terrà a Genova dal 12 al 14 settembre.

Questa sarà un’opportunità unica per presentare i magnifici siti UNESCO della Giordania, con un focus speciale sulla “città nera” di Umm al-Jimal, aggiunta alla Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità a fine luglio. La Giordania, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, vanta sette siti UNESCO: oltre a Umm al-Jimal, troviamo la celebre Petra, Quseir Amra, Umm Al-Rasas, il deserto del Wadi Rum, il Sito del Battesimo (Betania) e Salt, città della tolleranza e della convivenza civile, simbolo della diversità del Regno Hashemita rispetto agli altri paesi della regione mediorientale. Inoltre, tra i beni immateriali riconosciuti dall’UNESCO, spicca il piatto nazionale Mansaf, dichiarato Patrimonio Mondiale nel 2021.

Umm al-Jimal, situata nel nord-est della Giordania, è un sito archeologico di straordinaria rilevanza, risalente all’epoca nabatea del I secolo d.C. Conosciuta come la “Madre dei Cammelli,” questa città fu un importante crocevia commerciale. Le sue rovine, che riflettono l’architettura e la cultura di diverse civiltà come Romani, Bizantini e Arabi durante i periodi Omayyade e Abbaside, rappresentano un autentico tesoro per gli appassionati di storia e archeologia.

La partecipazione della Giordania al WTE sarà anche l’occasione per sottolineare la stabilità del Paese, estraneo ai conflitti regionali e impegnato a mantenere la pace. I turisti che hanno visitato la Giordania dall’ottobre 2023 non hanno incontrato alcun problema durante i loro viaggi. La Giordania, crocevia di antiche civiltà e modello globale di convivenza tra diverse religioni e fedi, continua a essere una destinazione sicura e accogliente per i visitatori di tutto il mondo.