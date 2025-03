Giordana Faggiano: In attesa di una chiamata da Bellocchio per un progetto

Ricci, tantissimi. Due occhi grandi pieni di sogni, curiosità e fame, insieme a tanta disciplina. Questo è il ritratto di Giordana Faggiano, giovane attrice ospite del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos. Nonostante la sua giovane età, Giordana ha accumulato numerose esperienze nel mondo del cinema, collaborando con registi come Roberto Andò, Donato Carrisi, Roan Johnson, Maria Sole Tognazzi e Luca Ribuoli. Inoltre, ha avuto un’importante carriera teatrale lavorando con Valerio Binasco. Il suo sogno nel cassetto è di poter lavorare con il noto regista Marco Bellocchio. Attualmente, Giordana è in scena al Teatro Argentina di Roma, dove interpreta La Figliastra nel celebre dramma ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello. La sua determinazione, il talento e la passione per la recitazione la rendono una giovane promessa del panorama artistico italiano.