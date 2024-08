Giordana Angi finisce alle Olimpiadi di Parigi: ecco la sua reazione

Cinque dischi in quattro lingue, due oro, un platino e un tour con Sting: ora, nel curriculum di Giordana Angi, ci saranno anche le Olimpiadi di Parigi. Questo perché l’atleta Milena Baldassarri ha scelto proprio una sua cover per eseguire gli esercizi di ginnastica ritmica che le hanno permesso di conquistare la finale. La cover in questione è Formidable di Stromae.

Questa è stata la sua reazione:

E se qualcuno si stesse chiedendo “Chi è Giordana Angi?” la risposta la dà direttamente lei. “Giordana Angi. Cantautrice. Nella mia carriera ho fatto 2 oro e 1 platino come cantautrice. Pubblicato 5 dischi in studio. 4 ep in 4 lingue. Vari platini come autrice per altri. Ora sto con CherryTree“. E ancora: “Basta che vai su Wikipedia e scoprirai che etichetta discografica è. Sono attualmente in tour con Sting, sto portando in giro per l’Europa il mio primo disco in inglese She’s so Great“.

Una risposta (forse fin troppo esaustiva) che è stata notata e commentata anche su Twitter da un utente. E anche in questo caso la cantante se ne è accorta e ha replicato. “Rispondo educatamente chi sono, insomma mi presento, non è il primo e non sarà certo l’ultimo che non sa chi sono e certamente è cosa giusta, normale e legittima, ma se sono lì in quel momento, leggo mi presento. Spero con questo di non aver fatto ‘danni’ a nessuno, tantomeno a chi non sapeva chi ero“.

FUN FACT: Giordana Angi non è l’unica artista italiana ad essere stata omaggiata nella ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi. Lo sono stati anche i Maneskin (con il brano Zitti e Buoni), scelti dall’atleta tedesca.