Giordana Angi fa una gaffe ad Amici e nessuno la corregge

Giordana Angi nella puntata di ieri è tornata ad Amici di Maria De Filippi per presentare il nuovo singolo e per giudicare una gara di scrittura che ha visto scendere in campo Petit, Mida e Holy Francisco.

I tre interpreti sono stati chiamati a riscrivere alcune barre dei singoli famosissimi e Petit lo ha fatto sulle note di Parlami di Fasma dedicandole a sua mamma.

Petit apre la gara di scrittura giudicata da Giordana Angi con "Parlami" e le sue barre sono dedicata alla mamma! #Amici23

Proprio l’esibizione di Petit è quella che ha colpito di più Giordana Angi che lo ha così fatto vincere. Peccato però che la frase “incriminata” che ha spostato l’ago della bilancia su Petit non sia una barra da lui stessa scritta, ma una frase della canzone originale di Fasma.

“C’è una frase, solo una frase, però che mi ha colpito particolarmente: “Il mondo solo io non posso cambiarlo. Io non posso, ma noi si”. E così il punto è andato a Petit che si è preso il merito senza specificare che quella frase non è sua.

Giordana Angi ha deciso di premiare Petit e per questo lui e i suoi compagni di squadra avranno un punto in più nella classifica della gara cover! #Amici23

La gaffe è stata evidenziata anche sui social, ma nessuno – durante la registrazione della puntata – ha fatto notare la gaffe alla Angi. Nemmeno Petit, che si è preso dei meriti non suoi.

Giordana Angi, la risposta alle polemiche