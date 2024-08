Giordana Angi continua a ricordarci di essere in tour con Sting

Giordana Angi è in tour con Sting e la cantante non perde occasione per ricordarcelo. E ovviamente fa bene, voglio dire, a quante persone capita di poter duettare con un mostro sacro della musica come il polistrumentista britannico? Appunto.

La cantante, fiera della sua collaborazione, ha sottolineato di essere in tour con lui in più occasioni e ogni sua risposta su TikTok è diventata virale altrove. Anche ieri, rispondendo a una domanda su Alberto Urso, il cantante che ha vinto Amici l’anno della sua partecipazione, ha detto: “La coppa doveva essere mia? Mah no. Ha vinto il mio amico Alberto va bene così. Felice per lui. Ora sono passati 5 anni e sono in tour con Sting e un po’ di cose le ho fatte, vieni a sentirmi in concerto“.

“È sicuramente un onore per me essere ospite sul palco di Sting” – le parole della cantante a FanPage – “Come musicista, per me è stato sempre un punto di riferimento per questo ne sono onorata. Una delle cose che mi sorprende e mi rende più felice è il brano che cantiamo, Amore, un mio riadattamento del suo brano For her love. Mi ha chiamato subito dopo averlo sentito e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere cantarlo assieme. Non è una cosa che accade tutti i giorni, soprattutto perché sono state le mie parole e la mia scrittura ad averlo incuriosito”.

Giordana Angi: “Sting è un mito”

“Per me cantare con Sting è, come penso lo sia per tutti i musicisti, come un bambino che aspira a diventare calciatore e si trova Totti davanti” – le sue parole a SuperGuidaTv – “Per me Sting era così quando ero piccola e lo è tutto oggi: è un mito, un maestro. Ritrovarmi a collaborare con lui è qualcosa che ancora non ho realizzato perché è talmente oltre ogni cosa che potessi immaginare che faccio fatica a realizzarlo. So che stasera lo vedo perché ho un concerto, so che nel mio disco c’è una sua canzone, però davvero non l’ho realizzato ancora”.

In merito al tour ha aggiunto: