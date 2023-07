Giordana Angi canta con Sting a Roma: l’annuncio su Instagram

Giordana Angi salirà sul palco con Sting a Roma: l’annuncio dell’ex protagonista di Amici in un post su Instagram.

Dalla collaborazione con Tiziano Ferro alla scuola di Amici, dal Festival di Sanremo al duetto con Sting. La carriera di Giordana Angi continua a essere in grande crescita e non lesina sorprese straordinarie. La cantante italo-francese si preara a realizzare uno dei grandi sogni della sua vita: il 14 luglio salirà sul palco insieme a Sting, una leggenda vivente del rock e della musica in generale.

Lo ha annunciato la stessa artista attraverso un post su Instagram in cui ha sottolineato quanto per lei sia un onore poter condividere il palco con un artista così grande, che le ha voluto concedere questo privilegio perché convinto dalla sua scrittura.

Giordana Angi canta con Sting: dove e quando

L’occasione per poter vedere l’ex protagonista di Amici di Maria De Filippi sul palco insieme a Sting è il concerto del cantautore ex Police all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in programma nella serata del 14 luglio.

Sting

La cantautrice italo-francese sarà sul palco con il 71enne sting per cantare Amore, un suo riadattamento di For Her Love, brano del repertorio del grande Sting. Intervistata da Fanpage, Giordana ha commentato questa sua prima volta sul palco con l’artista britannico come un grande onore e un privilegio, spiegando anche come è nata questa collaborazione: “Mi ha chiamato lui dopo aver sentito la mia versione e mi ha detto che gli avrebbe fatto piacere cantarla assieme. Non è una cosa che accade tutti i giorni, soprattutto perché sono state le mie parole e la mia scrittura ad averlo incuriosito“.

Di seguito il post pubblicato sui social dalla cantante:

Giordana e la stima per Tiziano Ferro

Sarà dunque una grande occasione per Giordana, pronta a ribadire il suo talento anche al cospetto di una platea abituata ad applaudire un artista di livello altissimo. Non si tratta, tra l’altro, della prima collaborazione tra la cantante ex Amici e un big della musica mondiale.

Angi è stata infatti scoperta nei dintorni di Latina da Tiziano Ferro, che resta per lei un punto di riferimento inamovibile: “Tiziano è l’artista con cui ho legato di più, dal punto di vista musicale e affettivo, anche perché mi ha aiutata molto nei primi passi. Poi venivamo dalla stessa provincia ed è la prima persona con cui ho collaborato“.