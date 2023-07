Gionatan Giannotti, lutto: “Ciao amore grande della mia vita”

Terribile lutto per l’ex tronista di Uomini e Donne Gionatan Giannotti che ha perso la sua amata nonna. A darne notizia lui stesso sui suoi canali social con un messaggio molto struggente.

Gionatan ha pubblicato una foto che ritrae la nonna stretta al suo braccio e sotto una lunga frase.

Fonte: web

“Ciao amore grande della mia vita. Oggi metà del mio cuore si è spento insieme a te. È un arrivederci, non un addio. Sarai sempre con me, in ogni gesto, in ogni bacio, in ogni parola, in ogni respiro, in qualsiasi cosa farò, sarai sempre a braccetto accanto a me. Ciao nonna.. ora riposa”.

Davvero un grande dolore per lui che era evidentemente molto legato a sua nonna. Immediata la reazione dei fan che hanno invaso il post con numerosi commenti di vicinanza e dispiacere per a dipartita della cara nonna.

Gionatan è stato uno dei tronisti più apprezzati nella storia di Uomini e Donne. Il suo esordio nel programma lo fece come corteggiatore prima di Natialia Angelini e poi di Francesca Mari.

Conclusa l’avventura con un nulla di fatto, Maria de Filippi decise di concedergli il trono. Durante la sua esperienza conobbe Laura Addis che poi scelse alla fine del programma.

I due vissero una relazione amorosa molto intensa e fatta di tanti importanti progetti. Peccato che tutto svanì come una bolla di sapone, e i due si dissero addio dopo poco tempo.

Successivamente si sa che Gionatan si unì ad una ragazza rumena ma anche questa storia non è durata moltissimo. Oggi l’ex tronista è uscito un po’ dai radar del mondo dello spettacolo che si sa, può darsi tanto ma può anche lanciarti ne dimenticatoio con estrema velocità.

Oggi si sa che Gionatan lavora come consulente immobiliare, almeno questo è quanto si evince dalla sua bio di Instagram.