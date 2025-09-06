Gioielli da Red Carpet: Scopri le Star a Venezia

Il Festival del Cinema di Venezia si avvia verso la conclusione, segnando un’edizione straordinaria non solo per la qualità dei film in concorso, ma anche per le tendenze di moda e gioielleria. Il settore del lusso, influenzato dai media e dai social, ha puntato fortemente su star di Hollywood e personaggi famosi per promuovere i propri brand.

Le tendenze nel mondo dei gioielli per il red carpet si sono focalizzate sulla sostenibilità e l’uso di materiali innovativi. Molti marchi hanno scelto di realizzare gioielli con materiali riciclati e pietre sintetiche. Orecchini di grandi dimensioni, come quelli a cascata in metallo lucido, hanno dominato, insieme a un revival dello stile minimalista e geometrico degli anni Novanta. È aumentato l’interesse per i design ispirati agli anni Venti e Trenta, con pezzi che presentano perle e motivi floreali.

Tra i brand più prestigiosi presenti a Venezia, spicca Bulgari. L’attrice siciliana Miriam Leone ha indossato un raffinato set di diamanti Bulgari, mentre la modella Georgina Rodriguez ha catturato l’attenzione con una parure floreale di Pasquale Bruni, affiancata da un anello di fidanzamento da 30 carati donato da Cristiano Ronaldo, dal valore di 3 milioni di dollari.

Cartier ha confermato il suo status di marchio classico con pezzi iconici, testimoniato dalla presenza di Amal Clooney. La maison, famosa per il bracciale Panthere, ha saputo innovare, mantenendo il suo stile elegante e senza tempo. Oggi, la direttrice Isabelle Langlois continua a promuovere una fusione inedita di pietre preziose, rendendo Cartier un simbolo di lusso che resiste al passare del tempo.