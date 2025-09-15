Gioielli al polso: gli orologi più belli agli Emmy Awards

La 77ª edizione degli Emmy Awards ha messo in evidenza ancora una volta l’importanza degli orologi nel mondo delle celebrazioni. Durante la cerimonia, che si è svolta domenica sera, i partecipanti hanno sfoggiato modelli eleganti e raffinati, abbandonando i segnatempo sportivi che hanno dominato i red carpet degli anni precedenti.

Negli ultimi tempi, l’attenzione per gli orologi è aumentata notevolmente, anche grazie a serie televisive premiate come “Succession”, “The Bear” e “The White Lotus”, che hanno messo in evidenza questi accessori indossati dai personaggi. Questo trend si è riflesso anche agli Emmy di quest’anno, dove molti attori hanno scelto orologi di alta gamma.

Tra i modelli più ammirati, spicca il Vacheron Constantin Overseas Perpetual Calendar Ultra-Thin indossato da Walton Goggins. Questo pezzo esclusivo ha catturato l’attenzione dei fotografi e degli appassionati di orologeria, contribuendo a rendere la serata ancora più elegante e memorabile.

L’evento ha definitivamente confermato come gli orologi di lusso non siano solo accessori, ma veri e propri simboli di stile e status nel mondo dello spettacolo, segnando un’evoluzione nel modo in cui questi accessori vengono percepiti dalle celebrità e dal pubblico.