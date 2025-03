Gioia Tauro: Rivelazioni Shock su Amianto e Allevamenti di Maiali Senza Regole

Un’operazione dei Carabinieri a Gioia Tauro ha portato a sei denunce e a diverse aree sequestrate per reati ambientali. I militari hanno intensificato i controlli per combattere lo smaltimento illegale di rifiuti pericolosi. Un uomo di 63 anni è stato denunciato per gestione di un deposito illegale di rifiuti speciali, con materiali tossici come bombole di gas, rame e litio per un totale di tre quintali. A Maropati, in collaborazione con la Polizia Locale, i Carabinieri hanno scoperto una discarica abusiva e denunciato tre uomini per gestione illecita di rifiuti, con l’aggravante che in loco erano allevati suini senza alcun controllo sanitario, compromettendo la sicurezza alimentare. Anche in questo caso, i siti sono stati sequestrati.

A Gioia Tauro, inoltre, su un terreno privato trasformato in una bomba ecologica, sono state rinvenute 90 lastre di amianto e eternit, materiali pericolosi per la salute pubblica, che hanno portato alla denuncia di una donna di 45 anni e al sequestro dell’area. Un altro uomo di 63 anni è stato denunciato per scarico illecito di acque reflue nel fiume Budello tramite un pozzo non autorizzato.

Queste operazioni fanno parte di una strategia più ampia della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro, mirata a combattere i reati ambientali e a tutelare la salute pubblica. È importante sottolineare che le persone coinvolte sono considerate innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.