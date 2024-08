gioia infinita per la super coppia VIP

Finalmente è venuto al mondo il piccolo Jack Blues, il primo figlio di Hailey Baldwin e di Justin Bieber. I fan sono in visibilio per questo evento che ha reso genitori una delle coppie più amate del mondo e dei social.

Jack Blues Bieber

Ecco la lieta novella.

Benvenuto a casa Jack Blues: Hailey Baldwin e Justin Bieber accolgono il loro piccolo

Justin Bieber e Hailey Baldwin sono finalmente diventati genitori in quanto, poche ore fa, è venuto al mondo il loro primo figlio, Jack Blues Bieber. I due stanno insieme da 15 anni e dopo 6 anni di matrimonio sono riusciti ad accogliere la gioia più grande.

Justin Bieber e la moglie

A dare la notizia della nascita del piccolo un post su Instagram dove compaiono i piedini di Jack e la scritta “Welcome home Jack Blues Bieber”. Ovviamente questa notizia ha rallegrato moltissimi fan della coppia, i quali seguono le vicissitudini dei due da sempre.

Justin e la sua bella non hanno mai dichiarato nulla in merito alla possibilità di allargare la loro famiglia, ma in più occasioni avevano saputo dimostrare come il loro legame coi bambini fosse bellissimo. Ora potranno finalmente riversare tutto questo affetto verso il loro piccolo.

Hailey e l’annuncio della gravidanza

Hailey Baldwin e Justin Bieber non hanno mai divulgato nulla in merito alla gravidanza se non circa tre mesi fa, quando hanno deciso di postare sui social alcune foto e dei video. In queste clip i due apparivano vestiti a festa, quasi come a voler rinnovare i voti nuziali.

In quella circostanza Hailey ha mostrato di avere un pancino che poi tanto piccolo non era, in quanto la modella era già incinta di sei mesi. I due hanno quindi tenuto nascosta la gravidanza fino all’ultimo momento per poi rivelarla in quanto troppo stressante da nascondere.

Hailey e Justin

Ora la loro vita sarà completamente diversa e siamo sicuri che nei prossimi giorni sapranno sperimentare quella gioia che in un primo momento avevano deciso di tenere solamente per loro. Ci congratuliamo con la coppia per il lieto annuncio e porgiamo loro i nostri migliori auguri.