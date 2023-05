Giofrè svela se ha trovato un fidanzato e Malgioglio interviene

Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio oggi hanno rilasciato un’intervista a tratti surreale nel salotto di Silvia Toffanin. Fra sketch e siparietti, la conduttrice rivolgendosi al ballerino ha detto: “Oggi abbiamo parlato d’amore, ma non abbiamo parlato di amore con te: ti stanno attribuendo un sacco di flirt..“.

L’allusione è ovviamente al flirt che gli è stato attribuito con Michele Bravi, prontamente smentito da entrambi. “Flirt? Lasciamoli flirtare“, ha risposto lui. “Quante ragazze avrai nella tua vita? Moltissime“, ha così detto Cristiano Malgioglio “Ragazze, ragazzi.. L’amore è a prescindere dal s3sso“, la risposta di Giuseppe Giofrè che è reduce proprio da un fidanzamento col ballerino Adam Vessy.

“L’amore è universale, è molto bello quello che dici tu” – ha continuato Malgioglio – “Una persona se ha voglia di innamorarsi è qualcosa di magico e meraviglioso. Come fa un ragazzo come te a essere single?”.

Qua Giofrè l’ha buttata in ironia: “Non ho trovato nessuno in Turchia!“.

“Se ho una tipologia che preferisco? No” – le sue parole a Vanity Fair – “Non mi attrae il bellissimo, non bado poi molto all’aspetto fisico. Mi piacciono le persone buone, come me”. “Ma con i muscoli!” ha incalzato il giornalista “Ma no” – ha risposto il ballerino, che ha poi aggiunto “Perché precludersi delle opportunità? Sono aperto”.

E ancora:

“Ora sono single. Sto bene. Sono talmente concentrato sul mio ruolo lavorativo, ora, che le distrazioni non andrebbero bene.. No, l’amore non è una distrazione, ma nel momento in cui c’è una relazione magari possono subentrare dei piccoli problemi… Ecco, quando succede io preferisco sempre scappare, e concentrarmi sul primo obiettivo della mia vita: la carriera”.