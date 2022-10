Gioffrè insultata: “Avrai dato il C per arrivare a Drag Race Italia” – la sua risposta

Gioffrè sarà una delle dieci drag queen della seconda stagione di Drag Race Italia, ma dopo l’annuncio al Meet The Queens sui social ha ricevuto commenti negativi, molti in cui l’hanno accusata di non essere una drag.

Un argomento già toccato da Gioffrè nel suo video presentazione:

La drag queen si è così descritta:

A tal proposito la queen su Instagram ha condiviso un messaggio privato che le è stato mandato da un utente.

“Io non so cosa hanno trovato in te, non indossi parrucche, ti trucchi sempre di nero. In poche parole si un mostro, che razza di drag sei? Avrai sicuramente dato il C a qualcuno per arrivare lì. Sennò non si spiega tutto questo anche perché non c’entri un C con le altre drag del cast. Aspetto una tua risposta”.