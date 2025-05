Gioco di potere: l’Italia e il nuovo ordine globale

L’America sta nuovamente influenzando il panorama politico italiano, come accaduto in passato durante eventi significativi come la Seconda Guerra Mondiale e il Patto Atlantico. Oggi, sotto la presidenza di Trump,gli Stati Uniti sembrano adottare un approccio unilaterale, trascurando il tradizionale atlantismo e guardando con disprezzo agli alleati europei. Questo cambiamento comporta una responsabilità geopolitica che ricade sull’Europa, costringendola a una scelta cruciale: ridefinirsi o scivolare verso il nazionalismo.

La situazione attuale è caratterizzata da una mancanza di unità tra maggioranza e opposizione in Italia, con incertezze che complicano ulteriormente le dinamiche politiche. Se ci si fosse trovati in tali condizioni dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’adesione alla NATO e alla CEE sarebbe stata improbabile. Ora, il rischio di marginalità politica è un’eventualità concreta. È auspicabile che le difficoltà attuali possano generare opportunità, ma è un desiderio più che una certezza, poiché i desideri non definiscono la geopolitica.

L’Italia deve ripensare la sua politica estera in un contesto globale che non promette un’accoglienza favorevole. Si pone l’interrogativo sulle scelte da compiere riguardo alla sovranità europea e su come queste possano influenzare il panorama politico interno, sia che alimentino divisioni tra le forze politiche o che, al contrario, portino a nuove idee e collaborazioni. Le capacità dei leader politici, come Meloni e i suoi oppositori, saranno messe alla prova in questo nuovo scenario complesso.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com