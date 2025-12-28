Gioco d’azzardo Enna

Il progetto “GAM_ing OVER” è stato avviato come una sfida contro il gioco d’azzardo patologico e si è evoluto in un percorso strutturato di prevenzione. Il progetto ha avuto una durata di quasi due anni e mezzo e ha coinvolto numerose risorse di personale esterno, tra cui psicologhe e educatori socio-pedagogici, attivi su tutto il territorio della provincia di Enna.

L’obiettivo principale del progetto era informare e sensibilizzare sui rischi legati alle dipendenze. Un lavoro d’équipe ha reso possibile la realizzazione di un video simbolo del progetto, frutto della collaborazione tra istituzioni sanitarie, scuole, associazioni e realtà del territorio.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Direzione dell’ASP di Enna, al personale del Dipartimento di Salute Mentale, alla UOC Dipendenze Patologiche, alle associazioni impegnate nel sociale e alle scuole di ogni ordine e grado del territorio dell’ASP di Enna. Il contributo della Diocesi di Nicosia e di Piazza Armerina e della testimonial Arianna Sacco, campionessa di sci nautico ennese, è stato fondamentale.

Il percorso non si conclude qui, i progetti non sono finiti, ma stanno ripartendo in una versione 2.0, con l’obiettivo di garantire che informazione e prevenzione restino una presenza costante e qualificata nel territorio della provincia di Enna.