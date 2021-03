Il fattore tempo può essere vitale e fare la differenza nella vita delle persone. E’ il concetto su cui si basa il video ‘Giochiamo di anticipo 2’ realizzato dal duo comico Le Coliche che comunica con ironia e leggerezza l’importanza dello screening neonatale per l’Atrofia Muscolare Spinale, malattia rara e neurodegenerativa che in Italia colpisce ogni anno circa 40-50 nuovi nati.

Che cos’è la SMA

Prima causa di morte genetica infantile, l’Atrofia Muscolare Spinale è una malattia che colpisce i motoneuroni, cellule presenti nel midollo spinale e che sono essenziali perché trasportano i segnali dal sistema nervoso centrale ai muscoli, controllandone il movimento. Di conseguenza, la SMA provoca debolezza muscolare e atrofia progressive rendendo difficili e in alcuni casi impossibili funzioni vitali come deglutire o tenere la testa dritta. Questa malattia si manifesta solo se entrambi i genitori sono portatori del gene responsabile della malattia. Nel caso in cui entrambi siano portatori, la probabilità che il gene venga trasmesso al nascituro rendendolo affetto da SMA è del 25%.

La diagnosi precoce

Il decorso della malattia può essere arrestato grazie ad una diagnosi precoce e l’intervento tempestivo di terapie efficaci, ma purtroppo attualmente la difficoltà nel riconoscere i sintomi ritardano spesso di molto la diagnosi, cosa particolarmente grave per chi è affetto da SMA perché i danni arrecati dalla malattia sono irreversibili e non si può tornare indietro. Proprio per questo l’accesso per tutti i neonati allo screening neonatale esteso può davvero fare la differenza per la salute dei bambini e in alcuni casi salvargli la vita.

Lo screening neonatale

Si tratta di un test genetico, volontario e gratuito, che si effettua prelevando una piccola goccia di sangue dal tallone del neonato. Purtroppo, al momento lo screening neonatale per la SMA è attivo nel Lazio e in Toscana, grazie al progetto pilota avviato nel settembre del 2019 e coordinato dal Dipartimento di Scienze della vita e sanità pubblica dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Campus di Roma. Presto lo screening per la Sma sarà disponibile anche in Piemonte e Liguria, ma l’associazione Famiglie Sma e OMaR ne chiedono da tempo l’estensione in tutta Italia. “Quattro Regioni non bastano – sostiene la presidente di Famiglie Sma, Anita Pallara – chiediamo che quanto prima sia disponibile per tutti, perché ogni famiglia abbia le stesse opportunità di salute e non ci siano bambini di serie A e di serie B. Fino al 2017 non esisteva alcuna terapia in grado di contrastare l’Atrofia Muscolare Spinale, ora possiamo contare su più opzioni. Per la nostra comunità lo scenario attuale è completamente diverso rispetto al passato e possiamo dire che la diagnosi di oggi non è più una condanna ma un salvavita”.

Diagnosi raddoppiate grazie allo screening

Nelle due Regioni in cui il test neonatale è già attivo sono stati sottoposti a screening 50mila neonati, identificando 14 bambini con SMA. Grazie al progetto si è potuta monitorare l’incidenza della patologia nei nuovi nati, registrando una media di un bambino con SMA ogni 4mila, una frequenza doppia – quindi – rispetto a quella precedentemente stimata di uno su 8mila.

Le nuove prospettive terapeutiche

I trattamenti terapeutici attualmente disponibili, se somministrati prima che si manifestino i sintomi, sono molto più efficaci nell’arrestare la progressione della malattia. In base ai dati disponibili, bambini con diagnosi di SMA grave, che avrebbero avuto un’aspettativa di vita inferiore ai due anni per la storia naturale della patologia, hanno avuto invece nella maggior parte dei casi tappe di sviluppo motorio sovrapponibili a quelle dei bambini non affetti. In alcuni bambini la malattia non si manifesta, o si manifesta in forma lieve. “Più di una volta – dichiara Ilaria Ciancaleoni Bartoli, direttore di Osservatorio Malattie Rare – alcuni genitori mi hanno detto ‘noi siamo stati fortunati a scoprire subito la malattia di nostro figlio’. È una frase che colpisce, perché ti chiedi come ci si può ritenere fortunati a sapere della malattia di un bambino? È un rovesciamento di prospettive, qualcosa che non ti aspetti, e che si spiega solo alla luce di una parola: ‘subito’. Poche lettere grazie a cui tutto può cambiare”.

La campagna di sensibilizzazione

Per informare e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della diagnosi precoce attraverso il test genetico Famiglie SMA e OMaR hanno lanciato la campagna ‘Giochiamo di anticipo’ realizzata con il contributo non condizionato di Biogen. In un breve video, realizzato con la regia di Giacomo Spaconi e interpretato da Claudio e Fabrizio Colica, Roberto Colica (il professore) e Cinzia Bartolucci (la vicina logorroica), si narra in modo divertente ed ironico come il tempo può cambiare ciò che ci accade nella vita, dalla sveglia spostata o addirittura annullata, al ritardo ad un esame, al rimandare sempre un certo impegno.

Situazioni nelle quali ognuno di noi si è trovato e che servono al duo per far capire a tutti quanto il ‘fattore tempo’ possa fare la differenza ancor più quando si parla di Atrofia Muscolare Spinale. “Siamo felici e orgogliosi di prestare la nostra ironia a un progetto dal valore così importante come lo screening neonatale”, affermano i due attori de Le Coliche. “Siamo convinti che la leggerezza sia un’ottima strada per comunicare tematiche serie, perché la chiave per arrivare a tutti è raccontare storie in cui le persone possano immedesimarsi e riconoscersi”. Giochiamo di anticipo (#Giochiamodianticipo) è anche l’hashtag presente sui canali social del sito di Famiglie SMA e dell’Osservatorio Malattie Rare. I contenuti video, foto, visual e articoli, verranno condivisi sui rispettivi siti e canali.